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Двухсторонние поисковые магниты

Двухсторонние поисковые магниты

Мощные магниты с двумя рабочими плоскостями и двумя рым-болтами для поиска и подъема металлических предметов из воды или грунта.
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  • ✔ Интернет-магазин Мир Магнитов предлагает купить двухсторонний поисковый магнит: приемлемая цена, легкая и быстрая процедура обмена/возврата, гарантия и сертификат качества.
  • ✔ Мы ежегодно доставляем более 50 000 заказов и постоянно храним 7 500 000 единиц товара на складе.
  • ✔ Вас приятно удивит стоимость неодимовых двухсторонних магнитов для поиска в воде, а наши менеджеры помогут вам оформить заказ, подобрать дешевый и удобный для вас способ доставки по Москве, России и всему СНГ. Также вы можете заказать доставку курьером в любую точку города.
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Часто задаваемые вопросы

✔ Чем отличается односторонний поисковый магнит от двухстороннего?

Конструктивно поисковый магнит представляет собой стальной стакан, в который вклеено кольцо из неодима. Зазор между магнитом и стенками корпуса заливается эпоксидной смолой. Если неодимовый магнит открыт с одной стороны и имеет одно отверстие под рым-болт, это односторонний поисковой магнит. Его забрасывают обычно сверху вниз.

У двухстороннего поискового магнита два неодимовых кольца вклеены в торцы стального цилиндра. Поэтому его рабочая поверхность в два раза больше, чем у одностороннего. Основной рым-болт расположен по центру оси магнита и служит для отделения устройства от выловленного металла. Второй, вспомогательный рым-болт расположен на боковой стенке. С его помощью можно забрасывать магнит и волочить его по дну водоема или болота.

✔ В чём отличие поискового магнита от неодимового?

Неодимовые магниты сделаны из сплава неодима, железа и бора. Они долговечны, обладают высокой силой сцепления и используются в быту и в промышленности. В частности, неодимовые магниты - основной компонент поисковых магнитов. Поисковый магнит – это составное изделие, конструкция которого состоит из стального стакана с резьбовым отверстием под крепление (рымболт) и мощного неодимового магнита с отверстием в центре. Корпус поискового магнита оцинкован, что позволяет использовать его в любых водоемах и на замусоренных участках. Благодаря этому поисковый магнит идеально подходит для обнаружения и подъема металлических предметов со дна водоемов и колодцев.

✔ Можно ли заказать двухсторонние поисковые магниты по собственным параметрам?

Если Вам требуется что-то особенное, можете заказать изготовление магнита или любого другого продукта в рамках нашего товарного сегмента под заказ. Мы с удовольствием изготовим для Вас магниты с требуемым набором характеристик. Заказать магниты и магнитные товары под свои задачи можно на этой странице.

✔ Какие гарантии на двухсторонние поисковые магниты?

Мы проверяем комплектность и состояние товаров при поступлении и всегда проверяем товар перед отправкой клиенту. Если товар не соответствует требованиям, мы отправляем его обратно.

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» товар, заказанный на Мире Магнитов, всегда можно вернуть.

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