Двухсторонние поисковые магниты

Конструктивно поисковый магнит представляет собой стальной стакан, в который вклеено кольцо из неодима. Зазор между магнитом и стенками корпуса заливается эпоксидной смолой. Если неодимовый магнит открыт с одной стороны и имеет одно отверстие под рым-болт, это односторонний поисковой магнит. Его забрасывают обычно сверху вниз.



У двухстороннего поискового магнита два неодимовых кольца вклеены в торцы стального цилиндра. Поэтому его рабочая поверхность в два раза больше, чем у одностороннего. Основной рым-болт расположен по центру оси магнита и служит для отделения устройства от выловленного металла. Второй, вспомогательный рым-болт расположен на боковой стенке. С его помощью можно забрасывать магнит и волочить его по дну водоема или болота.