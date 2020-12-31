Двухсторонние поисковые магниты

Фирменный магазин: ул.Руставели д.14 стр.12 (Пн-Пт 9-19, Сб-Вс 10-16)
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Конструктивно поисковый магнит представляет собой стальной стакан, в который вклеено кольцо из неодима. Зазор между магнитом и стенками корпуса заливается эпоксидной смолой. Если неодимовый магнит открыт с одной стороны и имеет одно отверстие под рым-болт, это односторонний поисковой магнит. Его забрасывают обычно сверху вниз.
У двухстороннего поискового магнита два неодимовых кольца вклеены в торцы стального цилиндра. Поэтому его рабочая поверхность в два раза больше, чем у одностороннего. Основной рым-болт расположен по центру оси магнита и служит для отделения устройства от выловленного металла. Второй, вспомогательный рым-болт расположен на боковой стенке. С его помощью можно забрасывать магнит и волочить его по дну водоема или болота.
Неодимовые магниты сделаны из сплава неодима, железа и бора. Они долговечны, обладают высокой силой сцепления и используются в быту и в промышленности. В частности, неодимовые магниты - основной компонент поисковых магнитов. Поисковый магнит – это составное изделие, конструкция которого состоит из стального стакана с резьбовым отверстием под крепление (рымболт) и мощного неодимового магнита с отверстием в центре. Корпус поискового магнита оцинкован, что позволяет использовать его в любых водоемах и на замусоренных участках. Благодаря этому поисковый магнит идеально подходит для обнаружения и подъема металлических предметов со дна водоемов и колодцев.
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